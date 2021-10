"Sou capaz de sentir que estou em casa. Percebo que esteja a pagar a fatura de uma escolha de viver a parentalidade a 100%. Saí das redes sociais, fui saindo da televisão porque cada vez mais me interessou menos", explicou Gustavo Santos.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, o antigo apresentador relembrou o programa "Querido Mudei a Casa". "Expulsaram-me. Afastaram-me da televisão. Nos últimos dois anos que fiz o 'Querido Mudei a Casa' fui começando a ver um afastamento daquela chefia. Ia começando a ver uma total ausência de compatibilidade de valores, e para mim é muito complicado trabalhar assim. Há coisas com as quais não consigo compactuar", frisou Gustavo Santo.

"Acredito que a televisão precisa de mais conteúdos humanos, entretenimento com sumo. As pessoas interiormente buscam o sentimento de pertencer a alguma coisa, nem que seja a uma emoção da televisão. Acredito que sou uma boa pessoa para isso", rematou.