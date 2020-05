À noite, o segmento de 10 minutos "Big Brother - Express" conquistou o melhor valor desde a estreia, com 20,2% de share. Ao final da noite, o "Extra" do "Big Brother" somou 20,7% de share.

O pontapé do Marco

Há 20 anos, na primeira edição do reality show em Portugal, o pontapé de Marco a Sónia marcou toda a temporada do "Big Brother" e continua a ser um dos momentos mais recordados pelos espectadores. Tal como aconteceu com Pedro Soá, o concorrente foi expulso da casa no mesmo dia.

O episódio de agressão na edição de estreia do programa chamou a atenção para o formato. A expulsão do concorrente da "casa mais vigiada do país", na Venda do Pinheiro, tornou-se no principal tema de toda a emissão do canal e foi destacado no "TVI Jornal", às 13h00. O episódio teve ainda eco no "Jornal Nacional", às 20h00, onde Marco marcou presença para uma entrevista.

Segundo "Novos rumos no audiovisual português: o reflexo do Big Brother na informação televisiva", de Felisbela Lopes, investigadora da Universidade do Minho, foram emitidas 16 peças, que preencheram 37% do tempo total do noticiário.

A estratégia da TVI em dar eco aos acontecimentos do "Big Brother" tiveram resultados quase imediatos - nesse dia, o jornal da tarde do canal conquistou pela primeira vez a liderança; já o "Jornal Nacional" subiu dos 21,9% de share do dia anterior para 59,9%.

De acordo Felisbela Lopes, no capítulo do livro "Casos em que o jornalismo foi notícia", o pico de audiência registou-se na entrevista de Manuela Moura Guedes ao ex-concorrente Marco recolheu (66,5% do share).

Citada em "Novos rumos no audiovisual português: o reflexo do Big Brother na informação televisiva", Margarida Martins (2003) frisou que a grelha da TVI se alimentou "a si mesma, multiplicando o interesse pela programação, e esta alimenta a informação". "Na verdade, a subida do share registada no ‘Big Brother’ e no ‘Jornal Nacional’ teve um efeito de arrastamento para outros programas", acrescenta Felisbela Lopes.