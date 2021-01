A BBC decidiu começar a semana com más notícias: esta segunda-feira, dia 18 de janeiro, o canal britânico anunciou que a sexta temporada de "Peaky Blinders" será a última. Mas também há novidades que prometem deixar os fãs felizes: segundo a Variety, o criador da série, Steven Knight, prometeu que a história "vai continuar de outra forma".

"'Peaky Blinders' está de volta e em força. Depois do atraso da produção forçado pela pandemia da COVID-10, encontramos a família em perigo extremo e as apostas nunca foram tão altas. Acreditamos que esta será a melhor temporada de todas e temos a certeza que os nosso incríveis fãs vão adorar. Enquanto a série de televisão está a chegar ao fim, a história vai continuar de outra forma", sublinhou o britânico em comunicado.

As gravações dos episódios finais do popular drama britânico, que segue Tommy Shelby (Cillian Murphy), arrancaram esta semana, depois da produção ter sido adiada devido à pandemia. Se as filmagens decorrerem como está planeado, a sexta temporada deverá estrear-se no final de 2021 ou no início de 2022.

O final de "Peaky Blinders" na sexta temporada apanhou os fãs de surpresa, já que, em 2019, Steven Knight confessou à Entertainment Weekly que tinha planos para uma sétima época da série. No entanto, como sublinha a Variety, os atrasos provocados pela pandemia aceleraram a decisão de colocar um ponto final na história.