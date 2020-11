Não há boas notícias para os fãs de "Lucifer". Apesar das gravações da segunda parte da quinta temporada da série da Netflix já terem terminado, os novos episódios não se vão estrear em dezembro.

Nas redes sociais, o showrunner Joe Henderson confirmou que, ao contrário do inicialmente previsto, a estreia da segunda parte da quinta temporada terá de ser adiada. "Ainda temos muito para fazer antes que esteja pronto para chegar à Netflix", revelou na sua conta no Twitter.

No verão de 2019, a produção da série anunciou que quinta temporada seria a última, mas os responsáveis da Netflix decidiram oferecer uma prenda aos fãs e prolongar a história por mais uma temporada.

A sexta época terá apenas dez episódios, menos seis capítulos do que a anterior.

"Irreverente" e "distinta", a série que acompanha Lúcifer (Tom Ellis) tem vindo a conquistar novos fãs um pouco por todo o mundo. Com a chegada da nova temporada, a produção esteve entre os temas mais comentados no Twitter, nomeadamente em Portugal, Brasil, Reino Unido, França, México, Itália, Colômbia, Argentina, entre outros, segundo o site Trends24.

"Aborrecido e infeliz enquanto Senhor do Inferno, Lúcifer abdica do trono e abandona o seu reino pela irresistível loucura de Los Angeles, onde se entretém a ajudar a Polícia de LA... especialmente a astuta detetive Chloe Decker", conta a Netflix.

Na primeira parte da temporada cinco, "Miguel, o irmão gémeo de Lúcifer, ocupa em segredo o lugar do Diabo na Terra, enquanto este está novamente no Inferno. Lúcifer acaba por ter de voltar e lidar com o caos em que o seu irmão transformou a sua vida". "Além disso, ele confronta finalmente os seus sentimentos por Chloe e responde à pergunta que os fãs têm vindo a fazer desde o início: foram eles realmente feitos um para o outro?", questiona o serviço de streaming.