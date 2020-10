Depois do sucesso de "A Maldição de Hill House", que estreou em outubro de 2018, a Netflix decidiu avançar com uma segunda temporada da série de antologia de terror. A nova época, "A Maldição de Bly Manor", foi desenvolvida pelo mesmo diretor executivo, Mike Flanagan, e mantém alguns dos atores, mas aposta numa história e personagens diferentes, baseando-se em "A Volta no Parafuso”, de Henry James.

A nova temporada da antologia de terror chegou esta sexta-feira, dia 9 de outubro, ao serviço de streaming.

Veja o trailer:

Em"A Maldição de Bly Manor", após a trágica morte de uma preceptora, Henry Wingrave (Henry Thomas) contrata uma jovem ama norte-americana (Victoria Pedretti) para tomar conta dos sobrinhos órfãos (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) que vivem na Mansão Bly com o cozinheiro Owen (Rahul Kohli), a jardineira Jamie (Amelia Eve) e a governanta Mrs. Grose (T’Nia Miller). "Mas nem tudo é o que parece na mansão, e séculos de segredos obscuros de amor e perda serão revelados nesta arrepiante série gótica de romance. Na Mansão Bly, a morte não significa uma despedida", avança a Netflix.

Flanagan e Macy, os parceiros de produção, inspiraram-se na icónica história sobrenatural de Henry James para criar a série dramática com um elenco composto ainda por Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel e Tahirah Sharif. A série tem produção executiva de Flanagan e Macy, pela Intrepid Pictures, em conjunto com Darryl Frank e Justin Falvey, pela Amblin Television.