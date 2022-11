O primeiro "teaser trailer" de "1923" foi divulgado no domingo à noite nos EUA, acompanhando a estreia da quinta temporada da série que inspirou a saga, "Yellowstone", a mais popular da atualidade na televisão por cabo norte-americana.

Dividida em duas temporadas de oito episódios, a nova minissérie é a terceira a fazer parte do universo criado por Taylor Sheridan sobre a história da família Dutton para estabelecer o seu rancho e poder no estado do Montana, após "Yellowstone" e "1883", disponíveis em Portugal na plataforma SkyShowtime.

Com a história centrada durante a Grande Depressão e a era da proibição na América, Harrison Ford e Helen Mirren (um reencontro após o filme de culto "A Costa do Mosquito", de 1986) são Jacob e Cara, os protagonistas de uma nova geração da família, com a voz da atriz a ouvir-se entre as imagens de violência do trailer.

Outros atores do elenco são Sebastian Roché, Jerome Flynn, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Jennifer Ehle e Robert Patrick.

"1923" terá direito a uma estreia especial a 18 de dezembro após mais um episódio da série principal com Kevin Costner.