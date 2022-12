Nos primeiros episódios da série "Harry & Meghan", o duque e a duquesa de Sussex criticam o assédio mediático do qual afirmam terem sido vítimas.

A segunda parte é composta por três episódios, que se estreiam esta quinta-feira, 15 de dezembro, na plataforma de streaming. Os novos capítulos prometem ser mais explosivos, já que o filho mais novo do rei Carlos III e a ex-atriz norte-americana irão contar as suas versões de como e porque deixaram a família real britânica em 2020.

"Não só me atiraram aos lobos, como me usaram para alimentar os lobos", diz Meghan Markle no novo trailer.

"Eles acham normal mentir para proteger o meu irmão, mas não estavam dispostos a dizer a verdade para nos proteger", afirma Harry, de 38 anos, referindo-se a William, o novo príncipe de Gales, de 40 anos.

A transmissão dos três primeiros episódios não trouxe revelações chocantes, como alguns temiam. Esperavam o mesmo feito de 2021, com a marcante entrevista que o casal deu à estrela de televisão americana Oprah Winfrey, onde apontou acusações de racismo.

No entanto, o retrato da monarquia britânica e da Commonwealth como instituições antiquadas e imperialistas irritou uma parte do Reino Unido, onde Harry e Meghan são muito impopulares.

O casal foi acusado pelos meios de comunicação social conservadores de hipocrisia, de faltar com a verdade e de desrespeitar a instituição monárquica, três meses depois da morte da rainha Isabel II e a ascensão de Carlos III ao trono.