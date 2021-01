Guerra das plataformas do streaming vai aquecer: Warner avança com o mundo do feiticeiro para enfrentar Disney+.

Uma série "Harry Potter" está em preparação na plataforma de streaming HBO Max. A notícia foi confirmada esta segunda-feira (25) por fontes das publicações especializadas Variety e The Hollywood Reporter (THR). Ainda vai demorar até a série se tornar uma realidade: os planos estão a avançar, mas o projeto está numa fase muito inicial de discussão, não tendo sequer chegado à fase de escolher atores, realizador ou argumentistas. Também não se sabe se o foco da série serão histórias originais à volta do mesmo universo ou uma nova versão dos livros publicados entre 1997 e 2007 por J.K. Rowling que foram adaptados ao cinema, numa saga de oito filmes lançados entre 2001 e 2011 que renderam mais de sete mil milhões de dólares. Existem ainda dois filmes na saga "Mundos Fantásticos", em que a história decorre cerca de 70 anos antes das aventuras do jovem feiticeiro em Hogwarts: o terceiro (dos cinco previstos) deverá chegar aos cinemas em 2022. Em comunicado ao THR, tanto a HBO Max como o estúdio Warner Bros optaram por dizer que nenhuma série "Harry Potter" está "em preparação", mas não é invulgar isto acontecer por diferenças de interpretação do que significa estar "em preparação". Apesar das polémicas com declarações de J.K. Rowling nos anos mais recentes, os livros e os filmes continuam a ter uma popularidade gigantesca que atravessa gerações de leitores e espectadores. Variety e THR coincidem na análise de que o plano para criar séries à volta do mundo "Harry Potter" não é uma surpresa porque o plano de expandir o mundo "Harry Potter" é uma das "principais prioridades" da HBO Max e Warner Bros. numa altura em que a guerra do streaming está a aquecer: o estúdio rival Disney revelou em dezembro de 2020 planos para lançar dezenas de séries Marvel e "Star Wars" nos próximos anos.