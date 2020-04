"Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children" é uma das mais recentes novidades do catálogo da HBO Portugal. A minissérie documental, que conta com cinco episódios, estreou esta segunda-feira, dia 6 de abril, no serviço de streaming.

Em comunicado, a HBO Portugal explica que "esta nova série documental de cinco episódios oferece uma visão sem precedentes do sequestro e assassinato de pelo menos 30 crianças e jovens afro-americanos em Atlanta entre 1979 e 1981".

"Através de imagens nunca antes vistas, entrevistas, documentos judiciais e outros materiais, este documentário traz novas evidências à tona, dando uma nova voz a um dos capítulos mais chocantes da América, e revela uma comunidade destroçada que luta há 40 anos por justiça para os seus filhos", acrescenta o serviço de streaming.

Os episódios de "Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children" estreiam semanalmente, às segundas-feiras, na HBO Portugal.