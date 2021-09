A HBO Max chega à Europa no próximo mês, com o lançamento do serviço de streaming na Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Espanha e Andorra a 26 de outubro. Em Portugal, a plataforma da WarnerMedia será lançada em 2022, em data a anunciar.

Além de Portugal, no próximo ano, a HBO Max vai chegar à Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Moldávia, Montenegro, Macedónia do Norte, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia. "Estão ainda a ser planeados para o próximo ano lançamentos noutros territórios", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Segundo a plataforma, a HBO Max vai ser anunciada à Europa "num evento de lançamento virtual em outubro onde será apresentada a plataforma, a oferta de conteúdos, informações sobre os preços e muito mais".

"A HBO Max oferecerá um mundo de entretenimento de grande qualidade das marcas de conteúdos mais adoradas da WarnerMedia, incluindo Warner Bros., HBO, DC e Cartoon Network, bem como títulos originais Max premiados dos EUA e internacionais, tudo num só lugar pela primeira vez na Europa", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Para Johannes Larcher, Head of HBO Max International, "este é um momento histórico com a chegada da HBO Max à Europa. "Os filmes e séries da WarnerMedia como 'Harry Potter', 'A Guerra dos Tronos' e 'A Teoria do Big Bang' são consumidos apaixonadamente por fãs em toda a Europa e a HBO Max foi criada para lhes proporcionar uma experiência de visualização mais intuitiva e adequada para assistir a estes bem como a uma ampla variedade de outros títulos incríveis", sublinha.

"A combinação única e exclusiva de conteúdos icónicos da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Originais Max, incluindo produções locais e muito mais, cria uma plataforma de streaming que os fãs na Europa vão adorar", acrescenta Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA. "Vemos um potencial enorme ao lançarmos uma plataforma de streaming totalmente nova e completa em toda a região", remata.

A HBO Max estará disponível para novos clientes, bem como para os subscritores já existentes da HBO Portugal, HBO España, HBO Nordic e HBO Go (com subscrição direta ou através dos parceiros selecionados).

Em maio deste ano, a HBO Max celebrou o seu primeiro aniversário nos EUA e em junho foi lançada em 39 territórios da América Latina e das Caraíbas, marcando pela primeira vez presença fora dos EUA.