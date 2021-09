Helena Coelho juntou-se a Mafalda Castro na apresentação dos "Diários da Tarde" do "Big Brother". A influencer estreou-se como apresentadora do reality show da estação de Queluz de Baixo na passada segunda-feira, dia 13 de setembro.

No dia do anuncio da TVI, nas redes sociais, a escolha de Helena Coelho deu que falar e o nome da apresentadora chegou ao top dos temas mais comentados. Nos últimos dias, vários espectadores têm criticado a apresentadora.

Na sua conta no Instagram, Helena Coelho explicou a nova dinâmica do programa. "Nesta série do ‘Big Brother’ a ideia dos apresentadores, neste caso do ‘Diário’, é que realmente nós consigamos também intervir. Se tivermos opinião também podemos dar, obviamente, embora gostemos mais de ouvir a opinião da Ana [Garcia Martins]", frisou.

"A ideia é que seja uma conversa de amigas, uma conversa de café. Damo-nos bem, temos opiniões que nem sempre vão coincidir, privilegiando sempre a Ana", explicou Helena Coelho, agradecendo o apoio dos fãs.

"Nós não somos apresentadoras estanques e com opiniões inócuas, então podemos dá-las e comentar algumas coisas e assim é que é giro", rematou.