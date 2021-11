Na passada sexta-feira, dia 19 de novembro, a Netflix estreou "Hellbound", série que segue a história de seres sobrenaturais que aparecem na Terra para condenar as pessoas ao inferno, resultando na ascensão de um grupo religioso, enquanto outros investigam a verdade por detrás deste estranho fenómeno.

No fim de semana de estreia, em Portugal, a série conquistou o sétimo lugar do ranking diário. Segundo a plataforma Flixpatrol, "Hellbound" chegou ao top 10 do serviço de streaming em mais de 50 territórios, incluíndo Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Alemana, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos.

Veja o trailer:

Baseada em "The Hellbound" (webtoon de Yeon Sang-ho e Choi Gyu-seok), a primeira temporada começou a dar que falar mesmo antes da estreia. "A cativante série continua a receber grande admiração e atenção no mundo inteiro, recebendo convites oficiais para a 46.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto, a 26.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Busan e, agora, a 65.ª edição do Festival de Cinema de Londres", adiantou a Netflix em comunicado.

"A gerar elevadas expectativas com o seu mediatismo, 'Hellbound' é baseada no popular webtoon com uma classificação de 9,77, 'The Hellbound', com rasgados elogios dos leitores, que o consideram 'o mais chocante webtoon de sempre'. O realizador Yeon Sang-ho, que criou o seu próprio universo exclusivo com vários domínios, e Choi Gyu-seok, que demonstrou visão para refletir a realidade e contar histórias nas funções de argumentista em Songgot, vão formar equipa para nos apresentar um mundo completamente novo", acrescenta o serviço de streaming.

O elenco é composto por Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-a, Yang Ik-june, Kim Do-yoon, Kim Sin-rock, Ryu Kyung-soo e Lee Re, entre outras.

Leia a sinopse:

O inferno parece descer em plena Seul diante de multidões. Seres misteriosos condenam indivíduos ao inferno, e criaturas sobrenaturais surgem à hora prevista para imolar brutalmente os condenados. As ocorrências inexplicáveis espalham o caos, do qual se ergue a voz autoritária de Jung Jinsu, líder de uma nova organização religiosa, que afirma que apenas os pecadores estão condenados e que as ocorrências representam a vontade divina de que a humanidade seja íntegra. Um grupo de seguidores tomados de fé cega arroga-se o dever de punir aqueles que contrariam a vontade divina, e o mundo transforma-se num autêntico inferno.

Min Hyejin, uma advogada, desafia Jung, afirmando que as demonstrações infernais não passam de ocorrências sobrenaturais. Min une forças com os poucos que desejam proteger os condenados e restituir o mundo aos humanos. Mas, para isso, terão de se opor ao caos instigado pela organização religiosa de Jung.

Até que, um dia, uma criança nascida dois dias antes é condenada, tornando difícil acreditar na premissa divina de que apenas os pecadores estão destinados ao inferno.