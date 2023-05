Na emissão desta quarta-feira, dia 24 de maio, de "Cá Por Casa", Herman José estreou um novo sketch inspirado em Mimicat. Na paródia, várias "imitadoras" da artista falam sobre o concurso "Todos temos Mimi na alma".

Além do humorista, o segmento do programa de humor da RTP1 conta com a participação de Manuel Marques, Joana Pais Dias, Maria Rueff e Gabriela Barros.

No vídeo, uma das participantes do concurso apresenta ainda uma versão de "Ai Coração" sobre bifanas.

Na caixa de comentários da publicação, Mimicat reagiu ao vídeo. "Adoro isto! Não sei porquê ninguém me chamou pra ser jurada desses concursos para eleger estas Mimis. Confesso que estou com muita dificuldade em escolher a melhor. Vocês são todos muito lindos", escreveu a cantora que representou Portugal na edição de 2023 do Festival Eurovisão da Canção, no Reino Unido.

