Na emissão desta quarta-feira, dia 21 de abril, de "Cá Por Casa", Herman José protagonizou uma paródia com "All Together Now", programa de talentos da TVI. No sketch do programa da RTP1, Joana Pais de Brito voltou a vestir a pele de Cristina Ferreira.

Manuel Marques, no papel do jurado Rui Paixão, e Maria Rueff, que interpretou Gisela João, também participaram na paródia de "Cá Por Casa".

Nas redes sociais, Herman José partilhou um excerto do sketch. A versão completa do vídeo pode ser vista na RTP Play - veja aqui.

Veja o vídeo: