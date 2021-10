Na emissão da passada quarta-feira, dia 29 de setembro, de "Cá Por Casa", Herman José estreou um novo sketch inspirado em "Cristina ComVida", da TVI.

A paródia intitulada "Cristina ConVida... Gente do Futebol" contou com a participação de Joana Pais de Brito, que voltou a interpretar Cristina Ferreira. Manuel Marques e Maria Rueff também participaram no segmento do talk show do humorista na RTP1.

Veja aqui o vídeo completo.