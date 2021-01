Na emissão desta quarta-feira, dia 6 de janeiro, do programa "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José fez uma nova paródia com o reality show "Big Brother". O sketch teve como base a nova edição do formato da TVI, apresentado por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme.

No segmento, o humorista veste a pele de Graça Freitas e Joana Pais de Brito interpreta Marta Temido. A ministra da Saúde, a diretora-geral da Direção Geral da Saúde e o coronavírus (Joaquim Monchique) são os concorrentes do "Big Mano Duplex". Já Manuel Marques veste a pele de Cláudio Ramos e Maria Rueff é Teresa Guilherme no sketch.

Veja aqui o vídeo completo.