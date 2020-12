Na emissão desta semana do programa "Cá Por Casa", que foi para o ar esta quarta-feira, dia 2 de dezembro, Herman José criou um sketch sobre as previsões dos signos para o próximo ano.

Na paródia do programa da RTP1, o humorista veste a pele de Zila. Maria Rueff (Cristina Candeias), Ana Bola (Alexandra Solnado) e Manuel Marques (Maya) também participaram no sketch "Abelhuda Maya, as previsões para 2021".

"Cristina Candeias, Zila, Alexandra Solnado e Maya fazem as importantes previsões para 2021", resume o humorista no seu site.

Veja os vídeos:

Parte 1

Parte 2