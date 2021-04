Diana Chaves e Daniela Silva, antiga concorrente do "Hell’s Kitchen", pregaram uma partida a João Baião na emissão desta segunda-feira, dia 26 de abril, de "Casa Feliz".

"Desgraçadas das miúdas. Então não me puseram uma cabeça de alho dentro do morango?", brincou o apresentador do programa das manhãs da SIC. "Achas bonito? Quero respeito nesta cozinha", gracejou João Baião.

"Parece que o morango que as duas prepararam para o apresentador vinha com um brinde muito delicioso...Ou não", gracejou a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.