No "America's Got Talent 2020", um dos concorrentes decidiu surpreender os jurados e os espectadores ao vestir-se de galinha. No palco do programa de talentos, o humorista norte-americano contou algumas piadas que arrancaram gargalhadas, especialmente devido ao seu outfit.

Apesar de ter divertido os jurados, Simon Cowell foi o primeiro a chumbar o comediante.

A atuação do "homem-galinha" não durou mais de 50 segundos e o concorrente acabou por não passar à próxima fase do programa.

Veja o vídeo: