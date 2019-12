O Museu Madame Tussauds, em Hollywood, tem uma nova atração: a estátua em cera de Jimmy Kimmel. Antes de ser inaugurada, o apresentador e a sua equipa colocaram a estátua em diferentes sítios do estúdio do programa norte-americano.

Vários membros da equipa do talk show assustaram-se ao ver, em vários locais, a estátua de cera do apresentador.

No final do vídeo, Jimmy Kimmel "troca" de lugar com a sua estátua para assustar uma colega.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo: