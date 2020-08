David Antunes protagonizou um momento hilariante na rubrica "Olha à Festa", do "Jornal da Noite", da SIC. Durante uma atuação para a reportagem, que também contou com a participação de Toy, o piano do músico caiu ao chão.

"Nunca ir a uma prova de vinho antes de um direto para o 'Jornal da Noite'", brincou David Antunes nas redes sociais.

Nas redes sociais, o vídeo soma dezenas de partilhas e milhares de visualizações.

Veja o vídeo: