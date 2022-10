O sétimo episódio de "House of the Dragon" tem várias cenas cruciais para história... que muitos espectadores não conseguem ver.

A própria HBO Max teve de reagir após muitas das reações ao lançamento de "Driftmark" terem a mesma queixa: que as cenas estão tão mal iluminadas que mal se percebe o que se está a passar.

"'House of the Dragon' a continuar a tradição clássica de 'A Guerra dos Tronos' de tornar um episódio tão escuro que quase não se consegue ver. Miguel Sapochnik é um realizador muito bom, mas o episódio desta noite tem alguma da pior fotografia noturna que literalmente alguma vez vi", escreveu um fã descontente.

"Este episódio de 'House of the Dragon' é tão escuro que não se consegue ver. Nesta fase, mais valia ter desligado o meu ecrã e ouvi-lo", escreveu outro.

Outra reação: "As imagens noturnas em 'House of the Dragon' são simplesmente muito escuras. Estas cenas seriam tão épicas se eu pudesse realmente ver o que estava a acontecer".

Vários espectadores contactaram a HBO Max para perceber se era um problema com os seus aparelhos antes da plataforma aproveitar uma das queixas para esclarecer que se tratou de uma "opção criativa" do realizador.

"Vou precisar que a HBO Max emita um pedido de desculpa por escrito por um episódio inteiro literalmente de ecrã escuro. Isto é ridículo", escreveu Stephen "@zephyr757".

"Apreciamos que nos tenha contactado sobre uma cena noturna do episódio 7 de 'House of the Dragon' aparecer escura no seu ecrã. A iluminação fraca desta cena foi uma decisão criativa intencional. Obrigado!", respondeu a plataforma.

Vários espectadores compararam este episódio a "The Long Night", da oitava temporada de "A Guerra dos Tronos", também realizado por Miguel Sapochnik, que também defendeu que as cenas escuras tinham a ver com o contexto da história.

"Fazia sentido que esta fosse a última esperança que a humanidade tem, o último farol de luz, e da perspetiva de onde precisávamos que a história fosse – que era alcançar um clímax surreal e caótico – precisávamos de um ambiente que fosse aproximado disso. Portanto, todas as razões para fazer isso estavam lá e ninguém se sentou a pensar se iria ficar muito escuro", explicou na época o realizador ao IndieWire.