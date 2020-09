"I Am Greta", documentário de Nathan Grossman sobre Greta Thunberg, estreia a 13 de novembro no serviço de streaming Hulu no dia 13 de novembro. Em Portugal, a produção deverá estrear no outono nas salas de cinema.

O documentário do sueco Nathan Grossman, apresentado no Festival de Cinema de Veneza, traça a trajetória da jovem sueca desde que, em 2018, aos 15 anos, iniciou uma greve estudantil pelo clima em frente ao Parlamento do seu país.

O documentário alterna imagens de manifestações, marchas e encontros que a jovem manteve com líderes mundiais, como o papa Francisco e o presidente francês Emmanuel Macron, com cenas da sua vida íntima, no seu quarto ou a fazer um bolo com a sua mãe.

"Foste bem sucedido a representar-me como sou e não como os meios de comunicação me representam: a criança irritada e inocente que se senta na Assembleia Geral das Nações Unidas a gritar com líderes mundiais. Essa não sou eu. Fizeste-me parecer uma pessoa mais tímida e nerdy, que é quem eu sou", frisou Greta Thunberg

Veja o trailer: