Depois de ter apresentado a duas últimas edições do reality show "Big Brother", da TVI, Teresa Guilherme vai regressar ao pequeno ecrã. Nas redes sociais, a apresentadora confirmou que vai participar no programa "I Love Portugal", da RTP1, que regressa no próximo domingo, dia 1 de agosto.

"Este domingo, às 21h15, na RTP1, estreia o 'I love Portugal' Vou ser a líder duma super equipa. Vai ser uma festa", revelou a apresentadora na sua conta no Instagram.

Filomena Cautela e Vasco Palmeirim são os anfitriões do formato, "onde duas equipas de celebridades unem forças, com o público, para mostrar que conhecem e adoram Portugal".

Carolina Deslandes e Carlão serão novamente os capitães de equipa.

