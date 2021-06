Os prémios da indústria televisiva britânica foram entregues este domingo, dia 6 de junho, numa cerimónia conduzida pelo realizador Richard Ayoade ("Submarino"). O evento contou com a presença de alguns dos nomeados, que cumpriram todas as regras de distanciamento social.

A atriz Michaela Coel foi a grande protagonista da noite ao conquistar o galardão de Melhor Atriz, Melhor Argumentista de Drama pela sua produção "I May Destroy You", que venceu também na categoria de Melhor Minissérie.

A criadora da série da BBC/ HBO dedicou o prémio a Ita O'Brien, coordenadora de intimidade da produção. "Obrigada pela sua existência no nosso setor, por tornar o espaço seguro para a criação de limites físicos, emocionais e profissionais", frisou Michaela Coel.

"I May Destroy You", comédia criada e protagonizada pela britânica Michaela Coel, estreou-se na HBO Portugal em junho de 2020. A série "intrépida, honesta e provocadora" explora a questão do consentimento sexual na vida contemporânea e a diferença entre liberação e exploração no novo panorama de encontros e relações.

Na cerimónia dos BAFTA TV, "Save Me Too", do canal Sky Atlantic, conquistou o galardão de Melhor Série Drama, derrotando "Gangs of London", "I Hate Suzie" e "The Crown", da Netflix.

LISTA DE VENCEDORES:

Melhor Atriz

VENCECORA: Michaela Coel, I May Destroy You - BBC One

- BBC One Billie Piper, I Hate Suzie - Sky Atlantic

Daisy Edgar-Jones, Normal People - BBC Three

Hayley Squires, Adult Material - Channel 4

Jodie Comer, Killing Eve - BBC One

Letitia Wright, Small Axe - BBC One

Melhor Ator

VENCEDOR: Paul Mescal, Normal People - BBC Three

- BBC Three John Boyega, Small Axe - BBC One

Josh O'Connor, The Crown - Netflix

Paapa Essiedu, I May Destroy You - BBC One

Shaun Parkes, Small Axe - BBC One

Waleed Zuaiter, Baghdad Central - Channel 4

Melhor Atriz Secundária

VENCEDORA: Rakie Ayola, Anthony - BBC One

- BBC One Helena Bonham Carter, The Crown - Netflix

Leila Farzad, I Hate Suzie - Sky Atlantic

Siena Kelly, Adult Material - Channel 4

Sophie Okonedo, Criminal: UK - Netflix

Weruche Opia, I May Destroy You - BBC One

Melhor Ator Secundário