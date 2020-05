Um ano e meio depois do fim da primeira temporada, a série "Idiotas, ponto" está de volta, desta vez com episódios nas redes sociais. Os episódios estreiam às segundas, quartas e sextas no Instagram da série - @idiotas_ponto -, às 12h00.

"Tal como a maior parte dos portugueses, Rui, Carlos e João encontram-se em isolamento social. Mas isso não os impede de continuarem a comunicar entre eles e com outros velhos conhecidos", frisa a produção em comunicado.

André Nunes, Duarte Grilo, Salvador Sobral, Ana Brito e Cunha, André Pardal, Leonor Seixas, Matilde Breyner, Teresa Tavares e Tiago Castro são os protagonistas da série em forma de videochamadas.

Veja o trailer:

Na série escrita por Diogo Lopes estreia, André Nunes dá vida a Carlos, que se "divorciou e entrou numa relação amorosa, altamente tóxica, com Rita". "Rita convenceu-se que Carlos tem COVID-19 e trancou-o no quarto de hóspedes. Raquel, a antiga patroa de Carlos ficou praticamente sem trabalhadores e teve que o contratar de volta", avança a sinopse.

"João (Duarte Grilo), não aprendeu a lição quando foi preso e agora, expulso da ordem de advogados, dedica-se a inventar esquemas para ganhar dinheiro fácil. Opera uma rede de testes falsos de COVID-19 com Catarina e tem um netcafe ilegal com Marcelino", acrescentam em comunicado.

Já o ator Salvador Sobral veste a pele de Rui, personagem que está desesperada por não "conseguir arranjar mulheres que queiram furar a quarentena para ir ter com ele".