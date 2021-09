À TV7Dias, Joel Branco revelou que o ator "teve um AVC hemorrágico”. "Tenho falado com o sobrinho, que não sabe de nada, apenas me disse que ele está em coma, mas não sei se é em coma induzido, para ver se o corpo recupera, ou se é algo natural", adiantou o amigo de Igor Sampaio.

"Ele estava a decorar texto, preocupadíssimo, porque ia estrear uma peça na Comuna daí a uns tempos. Soube disso pelo sobrinho. Estava a ensaiar em casa, a tentar decorar texto, para que quando começassem os ensaios já dominasse o texto. Quem o encontrou foi o sobrinho. Ele estava a tentar decorar texto e, de repente, desfaleceu", contou.

Igor Sampaio conta com uma longa carreira na televisão e no teatro. No pequeno ecrã, participou em "Todo o Tempo do Mundo" (TVI), "Super Pai" (TVI), "A Ferreirinha" (RTP), "Morangos Com Açúcar" (TVI), "Equador" (TVI), "Laços de Sangue" (SIC) ou "Mulheres" (TVI).

O ator fez parte do elenco fixo do Teatro Nacional D. Maria II.