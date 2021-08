Depois do julgamento de O.J. Simpson e do homicídio de Gianni Versace, "American Crime Story" vai centrar-se no escândalo sexual de Bill Clinton, que levou o antigo Presidente dos EUA a ser deposto. O primeiro trailer já foi divulgado:

A terceira temporada da série de antologia criada por Ryan Murphy chega a 7 de setembro ao canal FX, nos EUA. A data da estreia em Portugal ainda não é conhecida.

Clive Owen vai interpretar Bill Clinton e Beanie Feldstein ("Lady Bird", "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes") será Monica Lewinski, estagiária da Casa Branca em 1998, ano da polémica em torno do seu envolvimento sexual com Clinton. Sarah Paulson (presença habitual nas produções de Ryan Murphy) vestirá a pele de Linda Tripp, confidente da estagiária, e Edie Falco assume o papel de Hillary Clinton. Annaleigh Ashford dará corpo a Paula Jones, outra peça-chave do caso.

O argumento de "Impeachment: American Crime Story" é de Sarah Burgess, que adapta o livro "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President", de Jeffrey Toobin. Monica Lewinski também colaborou na temporada realizada por Mike Uppendahl ("American Horror Story", "Mad Men").

"Esta série reexamina algumas das histórias mais complicadas e polarizadoras da história recente de uma forma que é relevante, com nuances e entretenimento. ‘Impeachment: American Crime Story’ também explorará as dimensões negligenciadas das mulheres que se viram envolvidas no escândalo e na guerra política que lançaram uma longa sombra sobre a presidência de Clinton", avançou John Landgraf, presidente do FX.

A primeira temporada de "American Crime Story" venceu nove Emmys e a segunda conquistou sete. A série estreou-se em Portugal na FOX Life e as duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.