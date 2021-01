Taron Egerton, estrela de "Rocketman" e "Kingsman", vai ser o protagonista de "In With the Devil", a próxima aposta da Apple TV+. Paul Walter Hauser, que teve papéis em filmes como "Eu, Tonya" e "BlacKkKlansman: O Infiltrado" ou "O Caso de Richard Jewell", também vai fazer parte do elenco, revelou a revista Variety.

A série é baseada no romance "In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption", de James Keene, que conta a sua própria história na obra. Hillel Levin também colaborou no livro.

A série de crime e suspense vai contar com seis episódios. Em "In With the Devil", Taron Egerton vai vestir a pele de Keene, um promissor jogador de futebol americano que é condenado a dez anos de prisão por tráfico de drogas.

Meses depois de ser condenado, o protagonista vai receber uma proposta do juiz: se conseguir aproximar-se de Larry Hall, assassino de uma jovem de quinze anos, e conseguir fazê-lo confessar outros 19 crimes, será libertado.