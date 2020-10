"Industry" é uma das apostas de novembro da HBO. A séria dos estreantes criadores, Mickey Down e Konrad Kay, chega no dia 9 de novembro a Portugal e segue um grupo de jovens licenciados que competem por um número limitado de vagas num banco de investimento internacional em Londres.

O drama de oito episódios "oferece um olhar ao interior da caixa negra das 'altas finanças', através dos olhos de Harper Stern (Myha'la Herrold), uma jovem talentosa do interior do estado de Nova Iorque". "Acompanhando um grupo de jovens licenciados, alimentados pela ambição, romance e drogas, 'Industry' analisa questões de género, raça e classe no local de trabalho, à medida que estes novos colaboradores começam a criar a sua identidade dentro do ambiente stressante da Pierpoint&Co., onde é prometida a meritocracia, mas reina a hierarquia", avança a HBO Portugal.

"Os jovens recrutas podem ter acabado de sair da universidade, mas as exigências e expectativas dos mentores e da própria indústria são altíssimas e acabam por aliciá-los a agirem de maneiras que eles não esperavam, enquanto tentam descobrir quem são", acrescenta o serviço de streaming.

Além de Myha'la Herrold, a série conta com a participação dos jovens atores Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson e Nabhaan Rizwan. Conor MacNeill ("Artemis Fowl"), Freya Mavor ("Skins"), Will Tudor ("A Guerra dos Tronos") e Ken Leung ("High Maintenance") também fazem parte do elenco, como gestores.

Veja o trailer: