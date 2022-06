A segunda temporada de "Industry" estreia-se dia 2 de agosto na HBO Max.

A série britânica dos produtores Mickey Down e Konrad Kay mergulha no mundo da alta finança, acompanhando um grupo de jovens banqueiros que criam as suas identidades num ambiente de alta pressão, alimentado por sexo e drogas, no escritório do banco internacional Pierpoint & Co, em Londres.

Na segunda temporada, tem lugar um ano após o auge da pandemia, "os banqueiros graduados já não se podem continuar a esconder atrás do seu estatuto de novatos", assinala a plataforma de streaming em comunicado. "O mercado está a disparar, e a Pierpoint está de volta ao trabalho com baterias carregadas e mais paranóica do que nunca. A nova administração dos EUA será como gasolina em chamas - uma injeção de energia do Atlântico que coloca em cheque cada funcionário. Agora Harper (Herold), Yasmin (Abela) e Robert (Lawtey) devem impulsionar novos negócios e criar novas alianças dentro e fora do escritório, enquanto a Pierpoint e os seus banqueiros júniores procuram aproveitar todas as vantagens no mundo pós-COVID", avança ainda a HBO Max.

A nova época assinala o regresso dos protagonistas Myha'la Herrold (“Bodies, Bodies, Bodies”) como Harper Stern, Marisa Abela (“Cobra”) como Yasmin Kara-Hanani, Harry Lawtey (“The Pale Blue Eye”) como Robert Spearing e David Jonsson (“Deep State”) como Gus Sackey. Da "Admnistração", voltam Ken Leung (“Old” e "High Maintenance” da HBO) como Eric Tao e Conor MacNeill (“Artemis Fowl”) como Kenny Kilblane. O elenco da primeira temporada que regressa inclui também Sarah Parish como Nicole Craig, Nicholas Bishop como Maxim Alonso, Sagar Radia como Rishi Ramdani, Mark Dexter como Hilary Wyndham e Caoilfhionni Dunne como Jackie Walsh.

Já novos nomes incluem Alex Alomar Akpobome (“Twenties”) como Danny Van Deventer, um diretor executivo prodígio do escritório de Nova Iorque; Indy Lewis (“La Fortuna”) como Venetia Berens, a nova recruta de Yasmin na área de vendas e taxas de câmbio; e Katrine de Candole (“Dominion”) como Celeste Pacquet. Jay Duplass (“The Chair”) surge como o respeitável gerente de fundos Jesse Bloom; Sonny Poon Tip (“Anatomy of a Scandal”) como o seu filho Leo Bloom; e Adam Levy (“The Witcher”) como o pai playboy de Yasmin, Charles Hanani.

"Industry" é criada, escrita e produzida por Mickey Down & Konrad Kay e escrita e produzida por Jami O'Brien. A série é uma produção Bad Wolf para HBO/BBC e tem produção executiva de Jane Tranter, David P. Davis, Ryan Rasmussen e Ben Irving para a BBC. Outros argumentistas incluem Matthew Barry, Zara Meerza, Joseph Charlton e Charly Evon Simpson. Os realizadores são Birgitte Stærmose, Isabella Eklöf e Caleb Femi.