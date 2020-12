"Industry" estreou-se no início de novembro mas tem passado despercebida, apesar dos elogios da critica. A série, que pode ser vista na HBO Portugal, "analisa questões de género, raça, classe e privilégios no local de trabalho" e acompanha um grupo de jovens no mundo da alta finança.

Com o final da primeira temporada, o serviço de streaming confirmou que a produção vai contar com uma segunda temporada. "[Os criadores] Mickey e Konrad captaram um ângulo autêntico e novo da cultura do local de trabalho de baixo para cima e apresentaram um olhar complexo sobre a vida aos vinte e poucos anos - repleto de emoções, fracassos e vitórias”, frisou Francesca Orsi, EVP HBO Programming.

Veja o trailer:

Ao ler a sinopse ou ao ver as primeiras imagens de "Industry" poderá ficar com a ideia de que se trata de mais uma série sobre o mundo empresarial, onde homens brancos e privilegiados usam o seu poder. Mas a nova série da HBO quebra com todos os preconceitos e aborda vários temas, desde a raça às questões de género.

"É uma série de entretenimento, muito divertida e super viciante. Vais querer ver sempre o próximo episódio. Tem muita diversão, boa música, é envolvente e sexy", começou por frisar Konrad Kay, um dos criadores da série, em conversa via Zoom com vários jornalistas de todo o mundo. "Mas não podíamos escrever sobre o mundo do trabalho e fazer uma série contemporânea sem falar sobre luta de classes, género e raça", sublinhou ao SAPO Mag.

