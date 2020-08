O Bayern de Munique conquistou no domingo pela sexta vez a Liga dos Campeões Europeus de futebol, ao vencer na final o Paris Saint-Germain (PSG) por 1-0, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa. Em Portugal, o jogo foi transmitido pela TVI.

Mas um pouco por todo o mundo, vários adeptos tentaram acompanhar a partida através de plataformas online, muitas delas ilegais. No Youtube foram disponibilizadas várias transmissões em direto do jogo entre o Bayern de Munique e o PSG, mas rapidamente bloqueadas.

Porém, à hora da final, era possível assistir sem qualquer bloqueio a um jogo entre as duas equipas - a transmissão em direto no Youtube indicava que se tratava da partida da final da Liga dos Campeões 2020, mas o vídeo exibido era de um jogo entre as duas equipas da fase de grupos da época 2017/18.

Segundo o Daily Mail, mais de 11 mil adeptos assistiram à transmissão errada no Youtube. Apesar do jogo ter decorrido num outro estádio e com público, muitos dos espectadores não se aperceberam do erro.