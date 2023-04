Foi preciso esperar 15 anos desde a apresentação nos créditos finais do primeiro "Homem de Ferro", mas Samuel L. Jackson e a sua personagem Nick Fury estão finalmente no centro da ação no Universo Cinematográfico da Marvel [MCU, pela sigla original].

O Disney+ partilhou o trailer de "Invasão Secreta", a próxima série Marvel para a plataforma.

Foi ainda divulgada a data de lançamento: 21 de junho.

Descrito como um 'thriller' de espionagem, a sinopse oficial destaca como Nick Fury descobre uma invasão clandestina da Terra por uma fação de Skrulls transmorfos e junta-se aos seus aliados, incluindo Everett Ross (Martin Freeman) Maria Hill (Cobie Smulders) e o Skrull Talos ((Ben Mendelson), que construiu uma vida para si mesmo na Terra, numa corrida contra o tempo para impedir uma iminente invasão e salvar a humanidade.

No elenco estão ainda antigos rostos e estreias no MCU: Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, além de Emilia Clarke como a filha de Talos e a vencedora do Óscar Olivia Colman como uma agente de topo dos serviços secretos britânicos MI6.

TRAILER.