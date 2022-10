No dia 13 de novembro, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", da SIC, chega às 100 emissões. Para celebrar, o canal decidiu realizar o programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira no Porto.

"Não parecendo, pode haver quem queria assistir ao vivo no Coliseu do Porto", brincou a equipa do programa nas redes sociais.

Para assistir à emissão 100 na sala da cidade Invicta, terá apenas de enviar um e-mail para istoegozarcomquemtrabalha@sic.pt.

"Como gostos não se discutem, se estiver interessado em assistir ao programa número 100 de 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', ao vivo, na cidade do Porto, faça já a sua inscrição através do email istoegozarcomquemtrabalha@sic.pt! É inteiramente da sua responsabilidade", remata a equipa.