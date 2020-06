A emissão deste domingo de "Isto É Gozar com Quem Trabalha", programa de Ricardo Araújo Pereira, na SIC, abriu com uma atuação do coro da associação musical Lisboa Cantat, dirigido pelo maestro Jorge Carvalho Alves.

No palco do Teatro Villaret, em Lisboa, o coletivo interpretou uma versão alternativa hino oficial da Liga dos Campeões, adaptada à final que este ano se realiza em Portugal e à pandemia da COVID-19.

Veja aqui o vídeo.