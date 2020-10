Na emissão deste domingo, dia 18 de outubro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Segunda Vaga", Ricardo Araújo Pereira analisou a emissão em direto da CMTV que deu conta de que Cristiano Ronaldo tinha testado positivo para o novo coronavírus.

No programa da SIC, o humorista analisou os vários comentários do jornalista do canal. "Algumas pessoas receberam a notícia com calma, como eu. Outras pessoas receberam-na com bastante nervosismo e depois houve a CMTV", gracejou.

"O grande derrotado desta contenda, além do jornalismo, foi o coronavírus que, pelo que me dizem, está neste momento à saída do túnel", brincou Ricardo Araújo Pereira, simulando uma entrevista rápida com o "COVID-19".

O vídeo pode ser visto aqui.