Esta semana, o genérico de "Amor Amor", a mais recente aposta da SIC, é interpretado por Ivo Lucas. Na novela, o jovem ator e cantor veste a pele de Leandro, uma das estrelas da editora de Romeu Santiago (Ricardo Pereira).

"Esta semana é o nosso Leandro que canta a música do genérico da tua novela favorita. De segunda a sexta podes ouvi-lo na SIC", frisa a produção da novela na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais.

Veja o vídeo:

"Do lado do Amor (Isto É Paixão)" é o tema principal de "Amor Amor", produção centrada em Romeu (Ricardo Pereira) e Linda (Joana Santos), dois cantores de bandas rivais, mas que são melhores amigos desde pequenos.

O tema principal da história é de autoria de Toy, que compôs todas as canções interpretadas pelas personagens. "Do lado do Amor (Isto É Paixão)" é o tema de abertura da nova produção