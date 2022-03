Esta quarta-feira, a Netflix divulgou as primeiras imagens da muita aguardada quarta temporada de "Stranger Things".

Além dos atores veteranos, as 12 imagens com Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin ilustram bem as declarações do co-criador Matt Duffer à Queue, a revista da plataforma: "Já não são miúdos — são realmente adolescentes completos".

"É por isso que nesta temporada nos inclinamos mais para o terror. Essencialmente, achámos que deveriam estar na sua própria [versão] de 'Pesadelo Elm Street'", acrescentou (não por acaso, entre os atores convidados dos novos episódios estará Robert Englund, que interpretou o icónico Freddy Krueger).

A quarta temporada será lançada em dois "volumes": o primeiro a 27 de maio e o segundo a 1 de julho, praticamente três anos desde a estreia dos últimos episódios.

Numa carta-aberta aos fãs a meio de fevereiro, os criadores explicaram que a divisão tinha a ver com o facto da duração total dos nove episódios ser o dobro em relação a qualquer uma das temporadas anteriores.

A sinopse oficial da temporada é esta: “Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição para Hawkins. A lutar com as consequências, o nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e a navegar pelas complexidades do ensino secundário não tornou as coisas mais fáceis. Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério sangfrento que, se for resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido”.

AS IMAGENS.