A Comic Con Portugal 2022 começa na próxima semana e as novidades continuam a chegar. Na área de Cinema & Televisão, o Canal SYFY confirma mais um convidado: Jacob Batalon, protagonista da série “Reginald The Vampire”, vai marcar presença no evento.

Jacob Batalon fez também parte do elenco de filmes como "Homem-Aranha: Longe de Casa", "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", "Homem-Aranha: Regresso a Casa", "Vingadores: Guerra do Infinito" ou "Vingadores: Endgame".

"Confirmado para o dia 8 de dezembro, Jacob Batalon estará no evento para conhecer todos os seus fãs. O primeiro episódio da série 'Reginald The Vampire' será transmitida em antestreia exclusiva também no dia 8 com a presença do ator. A série apenas estreia em Portugal a 2 de janeiro", adianta a organização.

Segundo a organização, nas próximas semanas, serão anunciadas mais novidades em áreas como Cinema & Televisão, Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Música, Gaming, Esports, Content Creators, Kids, Anime & Manga e muito mais.