Bad Bunny aceitou a boleia de James Corden e participou no "Carpool Karaoke", do "The Late Late Show". No passeio de carro com o apresentador britânico, o artista de Porto Rico falou sobre a sua carreira e surpreendeu ao cantar temas de Ariana Grande ou Harry Styles.

Além de "Break Free", de Ariana Grande e "As It Was", de Harry Styles, o cantor e anfitrião cantaram "Tití Me Preguntó", o maior sucesso da carreira de Bad Bunny, "Dakiti" e "I Like It".

Durante a conversa, o cantor contou porque usou o seu nome de baptismo, Benito, revelando que pensou em usar uma máscara de coelho. "Nunca quis isso, ser tão famoso. Então, apenas fui com o fluxo. Não importa o quão mau seja, um coelho sempre se parece fofo, esse sou eu", brincou.

No passeio, Bad Bunny revelou ser fã de luta livre. No final da viagem, o cantor e o apresentador visitaram um rig e desafiaram o lutador de WWE Rey Mysterio para um duelo.

Veja aqui o vídeo: