James Corden está a ser criticado pela grande legião de fãs dos BTS. No programa "The Late Late Show", o humorista brincou com a ida da banda de k-pop à sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

"É a primeira vez que raparigas de 15 anos desejaram ser o Secretário-geral António Guterres", disse o humorista britânico.

Nas redes sociais, as críticas a James Corden multiplicam-se e muitos dos fãs exigem que o apresentador faça um pedido de desculpas.

Veja o vídeo:

Nas Nações Unidas, os BTS apelaram à vacinação contra a COVID-19. Durante o discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o canal de Youtube oficial juntou quase um milhão de pessoas.