Steven S. DeKnight, criador, produtor e argumentista das séries "Spartacus", nem queria acreditar quando viu as declarações muito crítica de Jenna Ortega sobre a série "Wednesday", na qual é a protagonista.

Numa participação no podcast "Armchair Expert" no início de março, a atriz de 20 anos lançou fortes reparos ao trabalho dos argumentistas do grande sucesso da Netflix, comentando que "teve de meter o pé" e "quase não foi profissional" pois não concordava com muitos dos diálogos e atitudes da sua personagem e fazia alterações sem avisar.

DeKnight, que ganhou experiência como argumentista e realizador nas séries "Buffy , a Caçadora de Vampiros", "Angel", "Smallville" e "Dollhouse" antes de criar "Spartacus: Sangue e Arena", reagiu a tudo isto a 7 de março, mas só esta semana as suas opiniões tornaram-se virais.

"Adoro falar com atores sobre os seus diálogos/histórias". Mas pela natureza da coisa, eles não tem a imagem completa (em televisão) de para onde é que a história está a ir ou os motivos de alguns diálogos serem necessários para que o todo faça sentido", começou por escrever nas redes sociais em resposta a um comentário crítico que dizia "atores, vocês falam com os argumentistas. Não reescrevem o que eles fizeram. Não é assim que isto funciona".

"Ela é jovem, portanto talvez não saiba melhor (mas devia). Ela também devia perguntar-se como se sentiria se as pessoas que estão à frente de série dessem uma entrevista e falassem sobre como foi difícil e recusou interpretar o material", acrescentou.

"Este tipo de declaração está para lá de mimada e tóxica. Adoro o trabalho dela, mas a vida é demasiado curta para lidar com pessoas assim na indústria", concluiu.

Em respostas subsequentes a quem o criticou, DeKnight reforçou que não está em causa o trabalho de Jenna Ortega como atriz nem as críticas que ela fez, que "podem ter sido válidas e sem dúvida que as devia apresentar às pessoas que estão à frente da série. É assim que o processo funciona. Mas o que não se faz é dizer mal dos teus argumentistas numa entrevista".

Em caso de desconforto com o que lhe é apresentado, "basta falar com quem está à frente da série. Um canal de diálogo com os talentos é absolutamente essencial. Apenas não exponham as vossas queixas em público após o facto. E funciona nos dois sentidos".

A um comentário que disse que DeKnight era um "argumentista branco velho" a atacar "uma das grandes atrizes da nossa geração" que é "uma norte-americana de ascendência mexicana", respondeu: "Respeitosamente, está muito enganada. Estou a responder a uma atriz que fez a péssima escolha de atropelar publicamente quem está à frente da série e os argumentistas porque discordou do seu trabalho. Raça e género não têm nada a ver com isso. E já deixei bem claro que adoro o trabalho dela. Mas o que ela fez foi muito mau nesta indústria para qualquer um. Ponto".

O produtor e argumentista também disse ter esperança que se tenha tratado de um "lapso momentâneo de etiqueta do 'showbiz'" e que "ela é um talento fenomenal, nisso merece todos os elogios que está a receber".