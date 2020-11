Jéssica Ângelo escolheu o tema "It's a man's man's man's world" (James Brown) para se estrear no palco de "The Voice Portugal". Na "Prova Cega", a jovem concorrente conquistou os mentores, acabando por escolher a equipa de Diogo Piçarra.

A atuação da participante portuguesa chamou a atenção da produção mundial do programa. Para o "The Voice Global", a "Prova Cega" de Jéssica Ângelo foi uma das melhores do mês de outubro, tendo em consideração as edições dos vários países.

"Embora outubro tenha sido um mês muito diferente e difícil devido à atual pandemia, os talentos do 'The Voice' ainda conseguiram partilhar o seu talento excepcional e cantar connosco. Nesta compilação destacamos os melhores das 'Provas Cegas' de outubro de 2020 no 'The Voice'", explica o "The Voice Global", no Youtube.

Veja o vídeo com as melhores atuações do mês:

Veja a lista das melhores atuações: