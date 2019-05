A terceira e última temporada de "Jessica Jones" estreia a 14 de junho na Netflix, anunciou esta terça-feira o serviço de streaming. Como nas épocas anteriores, os 13 episódios serão disponibilizados no mesmo dia.

"Quando Jessica (Krysten Ritter) cruza caminho com um psicopata altamente inteligente, ela e Trish (Rachael Taylor) devem reparar a sua fraturada relação e juntarem-se para o derrubar. Mas uma perda devastadora revela a suas ideias de heroísmo contraditórias, e lança-as numa rota de colisão que as mudará para sempre", avança a Netflix em comunicado.

A terceira temporada de "Jessica Jones" volta a contar com Melissa Rosenberg ("Dexter") como showrunner, que é também uma das produtoras executivas a par de Jeph Loeb (nome habitual em várias séries Marvel/Netflix).

O serviço de streaming já tinha anunciado, em fevereiro, que esta temporada seria a última, tendo anunciado também o fim de "The Punisher". No ano passado, a Netflix cancelou "Demolidor", "Luke Cage" e "Punho de Ferro", as outras séries baseadas em super-heróis da Marvel.