Toy é o anfitrião da rubrica do programa "Faz Faísca", da RTP1. No formato, o artista conduz a rubrica "À Boleia com Toy", uma versão do popular segmento "Carpool Karaoke", de James Corden.

Na emissão desta segunda-feira, dia 17 de maio, Joana Marques 'apanhou boleia' do músico e analisou a rubrica da RTP1 em "Extremamente Desagradável". "Gostava de perceber como é que a produção chegou ao nome do Toy para isto: 'ora, vamos fazer um programa para a RTP em que uma celebridade dá boleia a outras celebridades... quem é que pode ser o condutor? Ah, já sei, aquele artista musical que se gabava de conduzir assim [a 120 km, com os joelhos]'", recordou.

"Espero que o programa, este das boleias, não tenha muitos episódios... se não, corremos o risco de ficar com a nossa classe artística seriamente lapidada", brincou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

Veja o vídeo: