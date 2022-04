Na emissão desta segunda-feira, dia 11 de abril, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o "Estamos em Casa" apresentada por Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, a equipa do programa "As Três da Manhã".

"Hoje trago um programa que tenho a certeza que vocês as duas viram... nem sempre acontece, mas este viram. O 'Estamos em Casa' do último sábado e que foi apresentado por Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. O que já se previa vai acontecer - 'o 'Extremamente Desagradável' vai ser sobre nós as três'", começou por explicar a humorista no programa das manhãs da Rádio Renascença.

"Que vergonha, meu Deus. Que galinhas", brincou Joana Marques. "É uma lição que fica, todos os programas são mais fáceis em casa", rematou.

