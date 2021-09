Bárbara Bandeira entrevistou o pai, Rui Bandeira, no programa de Júlia Pinheiro na SIC. Na emissão desta segunda-feira, dia 13 de setembro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a conversa entre os músicos.

"A moda do timeshare chegou à televisão (...) Agora faz-se timesharing nos próprios programas. O programa 'Júlia', da SIC... chama-se assim porque, tal como nome indica, é apresentado por Júlia Pinheiro. No outro dia passei por lá e quem estava a fazer uma entrevista no 'Júlia' era a Bárbara Bandeira", resumiu a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã"

"É uma mistura de Oprah com um empregado de balcão em Alfama", gracejou Joana Marques.

Veja o vídeo: