Na emissão desta quinta-feira, dia 7 de abril, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o programa "Manhãs CM". "Vocês já sabem como eu sou dada a este tipo de adições, quando começo a consumir não consigo parar - tipo amêndoas da Páscoa e maus programas de televisão", brincou.

"Vocês sabiam que existe uma espécie de tertúlia cor-de-rosa com Gonçalo Quinaz, Adriano Silva Martins e Léo Caeiro? Eu logo vi que vocês andavam a passar ao lado disto e não pode ser. Isso vai acabar já", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques recordou o momento em que os comentadores do programa das manhãs da CMTV debateram os limites do humor. "Acabamos de presenciar o terrível momento em que Ricardo Araújo Pereira descobre em direto, na CMTV, que não é humorista para Gonçalo Quinaz. Muita força nesta hora, Ricardo", brincou.

Veja aqui o vídeo.