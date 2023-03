Na emissão desta quarta-feira, dia 1 de março, Joana Marques voltou a analisar a estreia de "O Triângulo" em "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença. Na rubrica, a humorista centrou-se no concorrentes do novo reality show da TVI.

"Não fiquei muito surpreendida porque estes reality shows são como as peças de Gil Vicente, têm personagens tipo: há sempre um ex-jogador de futebol... se o orçamento não for grande, pode ser de futebol de praia", gracejou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Outro clássico destes programas é o concorrente pastor", lembrou a humorista, contando que o concorrente trata a namorada por "Barbie" e "Vitelinha".

